Украина отразила атаку 139 вражеских БПЛА — что известно

Поиск воздушных целей в небе. Фото: REUTERS

В ночь на 8 февраля Россия осуществила масштабную атаку беспилотниками на Украину. Оккупанты запустили 139 дронов-камикадзе типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов с территорий Курской, Орловской, Брянской областей, а также из районов Миллерово и Шаталово.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины.

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ВСУ эффективно отразили воздушное нападение, привлекая авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения РЭБ и другие силы противовоздушной обороны.

Инфографика Воздушных сил ВСУ

В результате было уничтожено 67 ударных БпЛА, еще 71 дрон-имитатор потерял локацию и не смог достичь целей.

Где сбивали дроны 8 февраля

Сбитие зафиксировано в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

Однако некоторые беспилотники все же вызвали повреждения — на Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине и Киевщине.

Напомним, в Сумах дрон-камикадзе врезался в жилой дом.

Между тем в России пожаловались на атаку дронов и взрывы вблизи НПЗ в двух областях.