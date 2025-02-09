ППО працювало в 14 областях — збило 70 БпЛА

Боєць ППО. Фото: Віталій Носач / РБК-Україна

Російські загарбники у ніч на неділю, 9 лютого, атакували Україну 151-м ударним безпілотником типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили протиповітряної оборони збили 70 ворожих повітряних цілей.

Про це повідомили у Повітряних силах.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 70-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях", — говориться у повідомленні.

Повідомляється, що 74 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків. Два БпЛА і досі перебувають у повітрі, бойова робота триває.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Житомирщина та Волинь.

Раніше ми писали, що у Київській області було чутно вибухи. В регіоні зафіксували ворожі БпЛА, по яких працювало ППО. Нагадаємо, що вранці у Києві оголосили повітряну тривогу. Її причиною стали ворожі БпЛА.