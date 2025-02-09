ПВО работало в 14 областях - сбило 70 БпЛА

ПВО работало в 14 областях — сколько целей сбили ВС этой ночью
Российские захватчики в ночь на воскресенье, 9 февраля, атаковали Украину 151-м ударным беспилотником типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Силы противовоздушной обороны сбили 70 вражеских воздушных целей.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Атака дронов на Украину 9 февраля
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 70 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Волынской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях", — говорится в сообщении.
Сообщается, что 74 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны без негативных последствий. Два БпЛА до сих пор находятся в воздухе, боевая работа продолжается.
Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Житомирщина и Волынь.
Ранее мы писали, что в Киевской области были слышны взрывы. В регионе зафиксировали вражеские БпЛА, по которым работало ПВО. Напомним, что утром в Киеве объявили воздушную тревогу. Ее причиной стали вражеские БпЛА.
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