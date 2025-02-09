Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow ПВО работало в 14 областях — сколько целей сбили ВС этой ночью arrow

ПВО работало в 14 областях — сколько целей сбили ВС этой ночью

9 февраля 2025 09:51
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
ПВО работало в 14 областях - сбило 70 БпЛА
Боец ПВО. Фото: Виталий Носач / РБК-Украина
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Российские захватчики в ночь на воскресенье, 9 февраля, атаковали Украину 151-м ударным беспилотником типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Силы противовоздушной обороны сбили 70 вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

Читайте также:
повітряні сили
Отчет Воздушных сил. Фото: ПС

Атака дронов на Украину 9 февраля

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 70 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Волынской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях", — говорится в сообщении.

Сообщается, что 74 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны без негативных последствий. Два БпЛА до сих пор находятся в воздухе, боевая работа продолжается.

Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Житомирщина и Волынь.

Ранее мы писали, что в Киевской области были слышны взрывы. В регионе зафиксировали вражеские БпЛА, по которым работало ПВО. Напомним, что утром в Киеве объявили воздушную тревогу. Ее причиной стали вражеские БпЛА.

ПВО дроны война в Украине Воздушные силы БпЛА
Реклама
Реклама
Реклама