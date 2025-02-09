Обстрелы шахедами - россияне используют больше дронов

''Шахед'' в небе. Фото иллюстративное: Aleksandr Gusev/Pacific Press через ZUMA Press Wire

Российские военные усилили использование беспилотников для атак по Украине. В ночь на 9 февраля было зафиксировано более 150 "шахедов".

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

Читайте также:

Россияне усиливают обстрелы дронами

"Уже 151 шахед этой ночью был", — подчеркнул Коваленко.

Александр Коваленко о российских "шахедах". Фото: скриншот

Что известно о последних российских обстрелах "шахедами"

Напомним, что в ночь на 9 февраля оккупанты совершили атаку на Украину 151 "шахедом" и другими беспилотниками-имитаторами. Силы ПВО сбили 70 вражеских воздушных целей.

Так, в ночь на 9 февраля прогремели взрывы в Херсоне. Также в Луцке были слышны звуки взрывов из-за вражеских дронов. А в Киеве ночью работало ПВО по российским дронам.

В ночь на 8 февраля российские войска осуществили массированную атаку дронами по территории Украины. 139 дронов-камикадзе типа "Shahed" и беспилотников-имитаций было выпущено с территорий Курской, Орловской, Брянской областей, а также из районов Миллерово и Шаталово.

А в ночь на 4 февраля вражеские дроны также ударили по Киеву. Повреждения были зафиксированы на нескольких гражданских объектах.

В ночь на 1 февраля в Харькове утром прогремел мощный взрыв. Также председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о последствиях атаки на регион.