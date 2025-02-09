Обстрелы шахедами - россияне используют больше дронов

Россия увеличила количество "шахедов" для обстрела Украины — СНБО
Российские военные усилили использование беспилотников для атак по Украине. В ночь на 9 февраля было зафиксировано более 150 "шахедов".
Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram.
Россияне усиливают обстрелы дронами
"Уже 151 шахед этой ночью был", — подчеркнул Коваленко.
Что известно о последних российских обстрелах "шахедами"
Напомним, что в ночь на 9 февраля оккупанты совершили атаку на Украину 151 "шахедом" и другими беспилотниками-имитаторами. Силы ПВО сбили 70 вражеских воздушных целей.
Так, в ночь на 9 февраля прогремели взрывы в Херсоне. Также в Луцке были слышны звуки взрывов из-за вражеских дронов. А в Киеве ночью работало ПВО по российским дронам.
В ночь на 8 февраля российские войска осуществили массированную атаку дронами по территории Украины. 139 дронов-камикадзе типа "Shahed" и беспилотников-имитаций было выпущено с территорий Курской, Орловской, Брянской областей, а также из районов Миллерово и Шаталово.
А в ночь на 4 февраля вражеские дроны также ударили по Киеву. Повреждения были зафиксированы на нескольких гражданских объектах.
В ночь на 1 февраля в Харькове утром прогремел мощный взрыв. Также председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о последствиях атаки на регион.
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