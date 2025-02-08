Українські військові знищили ТОС-1А Сонцепьок — що відомо

ТОС-1А "Солнцепёк". Фото: росЗМІ

Українські військові продовжують знищувати техніку ворога. Оператори 412-го полку NEMESIS у координації з підрозділами Сил територіальної оборони та іншими підрозділами виявили та ліквідували завдяки скиду з дрона одну з найнебезпечніших російських систем — важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок".

Про це повідомила пресслужба Сил безпілотних систем ЗСУ.

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Знищити небезпечну ворожу ціль вдалося завдяки тісній співпраці з розвідувальними підрозділами 102-ї та 108-ї окремих бригад територіальної оборони, які виявили ціль та повідомили координати пілотам 412-го полку.

"Сонцепьок" активно використовувався російськими військами для атак на позиції українських захисників та мирні населені пункти, завдаючи катастрофічних руйнувань. Проте цього разу ця смертоносна зброя сама стала жертвою точного удару — ще одна рідкісна установка противника перетворилася на згарище.

Виявлена установка за мить до підриву. Фото: скриншот

Що таке ТОС-1А "Сонцепьок"

Ця система, оснащена 220-мм реактивними снарядами з термобаричними боєприпасами, створює потужну вибухову хвилю, що випалює все у зоні ураження.

ТОС-1А "Сонцепьок" є модернізованою версією радянської системи ТОС-1 "Буратино".

Основні характеристики ТОС-1А:

калібр: 220 мм;

кількість напрямних: 24 (на базі танка Т-72);

дальність ураження: до 6 км;

боєприпаси: реактивні снаряди з термобаричним зарядом;

особливість: створює об’ємно-детонуючий вибух, що випалює кисень і знищує все в радіусі ураження.

Нагадаємо, Сили оборони України успішно вдарили по штабу у Селидовому, де зібралися російські офіцери.

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