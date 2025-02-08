Украинские военные уничтожили ТОС-1А Сонцепек — что известно

ТОС-1А "Солнцепёк". Фото: росСМИ

Украинские военные продолжают уничтожать технику врага. Операторы 412-го полка NEMESIS в координации с подразделениями Сил территориальной обороны и другими подразделениями обнаружили и ликвидировали благодаря сбросу с дрона одну из самых опасных российских систем — тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек".

Об этом сообщила пресс-служба Сил беспилотных систем ВСУ.

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Уничтожить опасную вражескую цель удалось благодаря тесному сотрудничеству с разведывательными подразделениями 102-й и 108-й отдельных бригад территориальной обороны, которые обнаружили цель и сообщили координаты пилотам 412-го полка.

"Солнцепек" активно использовался российскими войсками для атак на позиции украинских защитников и мирные населенные пункты, нанося катастрофические разрушения. Однако на этот раз это смертоносное оружие само стало жертвой точного удара — еще одна редкая установка противника превратилась в пепелище.

Обнаруженная установка за мгновение до подрыва. Фото: скриншот

Что такое ТОС-1А "Солнцепек"

Эта система, оснащенная 220-мм реактивными снарядами с термобарическими боеприпасами, создает мощную взрывную волну, которая выжигает все в зоне поражения.

ТОС-1А "Солнцепек" является модернизированной версией советской системы ТОС-1 "Буратино".

Основные характеристики ТОС-1А:

калибр: 220 мм;

количество направляющих: 24 (на базе танка Т-72);

дальность поражения: до 6 км;

боеприпасы: реактивные снаряды с термобарическим зарядом;

особенность: создает объемно-детонирующий взрыв, выжигающий кислород и уничтожающий все в радиусе поражения.

Напомним, Силы обороны Украины успешно ударили по штабу в Селидово, где собрались российские офицеры.

Также бойцы бригады "Лють" показали видео штурма российских позиций в Торецке.