ЗСУ знищили штаб офіцерів РФ в Селидовому

Момент удару по ворожому штабу. Фото: скриншот

Сили оборони України завдали удар по штабу 35 окремої мотострілецької бригади збройних сил Російської Федерації. Внаслідок вдалої операції було ліквідовано ворожих офіцерів.

Відео вдалої роботи українських захисників оприлюднила журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова у суботу, 8 лютого.

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Удар по ворожому штабу

Повідомляється, що на відео зафіксовано удар по штабу російської 35 ОМСБР в окупованому Селідовому. Внаслідок цього загинув увесь штаб цього підрозділу.

"На болотах виють, що наші вбили цілий штаб російських офіцерів у Селідово. Усіх командирів 35 бригади Росії", — пише журналістка.

Кирієнко-Мерінова додала, що цю ефективну роботу Повітряних сил зафіксував дрон-розвідник українського виробництва Shark Його запустила в небо третя жінка в ЗСУ, яка навчилась із ним працювати.

"Жінка на псевдо "Ультра". Жінка, яка пішла на фронт, аби фронт не дійшов до її рідного Дніпра. Жінка, яка в мирному житті — вчителька географії", — розповіла Кирієнко-Мерінова.

Раніше ми писали, що бійці Нацполіції бригади "Лють" знищили окупантів у Торецьку. Також з'явилось відео, як українські військові влучно знищують російські повітряні цілі.