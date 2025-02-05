Українські військові показали успішну роботу на сході — відео

У ЗСУ показали вражаючу бойову роботу на сході — відео
Українські військові показали ефектну бойову роботу на сході. Зокрема, вони збивали ворожі цілі.
Відео опублікувало відділення комунікацій повітряного командування "Схід" у Facebook у середу, 5 лютого.
Бойова робота на сході
Воїни показали, як успішно працюють по цілях російських окупантів. Крім того, вони продемонстрували наслідки бойової роботи.
"Продовжуємо нашу боротьбу! Разом переможемо!" — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 5 лютого українські воїни атакували нафтопереробне підприємство у Краснодарському краї.
Також у Курській області українські військові взяли в полон 20 російських окупантів.
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