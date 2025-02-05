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В ВСУ показали впечатляющую боевую работу на востоке — видео

5 февраля 2025 15:10
Аркадий Пастула - Редактор
Украинские военные показали успешную работу на востоке — видео
Украинский военный работает по целям. Фото: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

Украинские военные показали эффектную боевую работу на востоке. В частности, они сбивали вражеские цели.

Видео опубликовало отделение коммуникаций воздушного командования "Восток" в Facebook в среду, 5 февраля.

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Воины показали, как успешно работают по целям российских оккупантов. Кроме того, они продемонстрировали последствия боевой работы.

"Продолжаем нашу борьбу! Вместе победим! " — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 5 февраля украинские воины атаковали нефтеперерабатывающее предприятие в Краснодарском крае.

Также в Курской области украинские военные взяли в плен 20 российских оккупантов.

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