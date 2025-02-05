Украинские военные показали успешную работу на востоке — видео

В ВСУ показали впечатляющую боевую работу на востоке — видео
Украинские военные показали эффектную боевую работу на востоке. В частности, они сбивали вражеские цели.
Видео опубликовало отделение коммуникаций воздушного командования "Восток" в Facebook в среду, 5 февраля.
Боевая работа на востоке
Воины показали, как успешно работают по целям российских оккупантов. Кроме того, они продемонстрировали последствия боевой работы.
"Продолжаем нашу борьбу! Вместе победим! " — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 5 февраля украинские воины атаковали нефтеперерабатывающее предприятие в Краснодарском крае.
Также в Курской области украинские военные взяли в плен 20 российских оккупантов.
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