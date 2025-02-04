ЗСУ атакували пункт управління росіян на Курщині, — Генштаб

Повітряні сили вдарили по пункту управління росіян на Курщині
Повітряні Сили Збройних Сил України у понеділок, 3 лютого, завдали високоточного удару по пункту управління одного з російських підрозділів. Це сталося в районі населеного пункту Новоіванівка Курської області.
Про це повідомила пресслужба Генштабу у Telegram у вівторок, 4 лютого.
Удар по ЗС РФ в Новоіванівці
Так, пункт управління знаходився на території покинутої будівлі в Новоіванівці, росіяни використовували його для координації наступальних дій проти ЗСУ на Курському напрямку.
"В результаті проведеної операції об’єкт зазнав значних пошкоджень, що призвело до суттєвих втрат серед особового складу противника", — йдеться у повідомленні.
У Генштабі зауважили, що завдяки ретельно спланованим діям вдалося мінімізувати ризики для цивільного населення. Там уточнили, що метою ЗСУ є знищення всіх ключових пунктів управління та інших військових об’єктів ворога до повного припинення агресії Росії.
Нагадаємо, ЗСУ вдарили по складу зберігання ударних безпілотників "шахед" в Орловській області РФ.
Також ГУР спільно з Силами безпілотних систем вдруге атакували Рязанський нафтопереробний завод.
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