Вибухи в Росії 21 січня — Сили оборони уразили низку об'єктів

Наслідки влучання у будівлю Смоленського авіазаводу. Фото: скриншот з відео

Сили оборони у ніч проти 21 січня уразили нафтобазу у Воронезькій області РФ та авіаційний завод у Смоленській області. Також продовжується ураження пунктів управління російської окупаційної армії.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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У Генштабі розповіли, що цієї ночі Сили оборони атакували низку важливих об'єктів окупантів на території Росії. Так, вдруге за тиждень безпілотники Сил спеціальних операцій вдарили по нафтобазі "Ліскінська" у Воронезькій області.

"В результаті удару, що завдано у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, палають резервуари з пально-мастильними матеріалами, якими окупанти забезпечують російські війська. Підприємство належить одній з найбільших російській державних корпорацій "Роснефть", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, Сили оборони, зокрема Сили безпілотних систем та Сили спецоперацій ЗСУ, уразили інфраструктуру АО "Смоленський авіаційний завод" у Смоленській області, де модернізуються та виробляються і бойові літаки. На території заводу було чутно вибухи.

У Генштабі додали, що українські військові продовжують уражувати пункти управління російської армії. Зокрема, завдано удару по командному пункту 29 загальновійськової армії РФ у тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині. Є інформація про вибухи та задимлення в районі цілі.

"Цілеспрямована та систематична бойова робота, з метою посилення ефекту від санкційного тиску, по важливих об’єктах російських загарбників триватиме до припинення збройної агресії РФ проти нашої країни", — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, 18 січня Сили оборони завдали удару по нафтобазі у Тульській області. Крім того, були атаковані об'єкти на тимчасово окупованих територіях.

Водночас 11 січня українські військові вдарили по нафтобазі в російському місті Енгельс. Пожежу там гасили більше, ніж чотири дні.