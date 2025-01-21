Взрывы в России 21 января — Силы обороны поразили ряд объектов

Последствия попадания в здание Смоленского авиазавода. Фото: скриншот из видео

Силы обороны в ночь на 21 января поразили нефтебазу в Воронежской области РФ и авиационный завод в Смоленской области. Также продолжается поражение пунктов управления российской оккупационной армии.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Взрывы в России 21 января

В Генштабе рассказали, что этой ночью Силы обороны атаковали ряд важных объектов оккупантов на территории России. Так, второй раз за неделю беспилотники Сил специальных операций ударили по нефтебазе "Лискинская" в Воронежской области.

"В результате удара, нанесенного во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, горят резервуары с горюче-смазочными материалами, которыми оккупанты обеспечивают российские войска. Предприятие принадлежит одной из крупнейших российских государственных корпораций "Роснефть", — говорится в сообщении.

Кроме того, Силы обороны, в частности Силы беспилотных систем и Силы спецопераций ВСУ, поразили инфраструктуру АО "Смоленский авиационный завод" в Смоленской области, где модернизируются и производятся боевые самолеты. На территории завода были слышны взрывы.

В Генштабе добавили, что украинские военные продолжают поражать пункты управления российской армии. В частности, нанесен удар по командному пункту 29 общевойсковой армии РФ во временно оккупированной Волновахе в Донецкой области. Есть информация о взрывах и задымлении в районе цели.

"Целенаправленная и систематическая боевая работа, с целью усиления эффекта от санкционного давления, по важным объектам российских захватчиков будет продолжаться до прекращения вооруженной агрессии РФ против нашей страны", — отметили в ведомстве.

Напомним, 18 января Силы обороны нанесли удар по нефтебазе в Тульской области. Кроме того, были атакованы объекты на временно оккупированных территориях.

В то же время 11 января украинские военные ударили по нефтебазе в российском городе Энгельс. Пожар там тушили больше чем четыре дня.