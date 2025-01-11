Пожежа на нафтобазі в російському Енгельсі — горить четвертий день

Горить нафтобаза в Росії. Фото ілюстративне: росЗМІ

Сили оборони України атакували дронами нафтобазу у місті Енгельс. Пожежу не можуть загасити вже четвертий день поспіль.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали у суботу, 11 січня.

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Масштабна пожежа на російській нафтобазі

Українські безпілотники вразили нафтобазу в місті Енгельс Саратовської області вночі 8 січня. Палає вже четверту добу.

Натомість губернатор регіону Роман Бусаргін стверджує, що "триває процес вигоряння палива". За його словами, вітер змінив напрямок, тому дим тепер йде не в бік міста.

Повідомлення Романа Бусаргіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, у російському місті Енгельс вночі 8 січня пролунали потужні вибухи, внаслідок яких була уражена нафтобаза "Кристал". Вона є сховищем державного резерву.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російської нафтобази в Енгельсі Саратовської області. Поблизу об'єкта лунали численні вибухи та розпочалася масштабна пожежа.