Пожежа на нафтобазі в російському Енгельсі — горить четвертий день

Російська нафтобаза в Енгельсі горить вже четвертий день — відео
Сили оборони України атакували дронами нафтобазу у місті Енгельс. Пожежу не можуть загасити вже четвертий день поспіль.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали у суботу, 11 січня.
Масштабна пожежа на російській нафтобазі
Українські безпілотники вразили нафтобазу в місті Енгельс Саратовської області вночі 8 січня. Палає вже четверту добу.
Натомість губернатор регіону Роман Бусаргін стверджує, що "триває процес вигоряння палива". За його словами, вітер змінив напрямок, тому дим тепер йде не в бік міста.
Нагадаємо, у російському місті Енгельс вночі 8 січня пролунали потужні вибухи, внаслідок яких була уражена нафтобаза "Кристал". Вона є сховищем державного резерву.
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російської нафтобази в Енгельсі Саратовської області. Поблизу об'єкта лунали численні вибухи та розпочалася масштабна пожежа.
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