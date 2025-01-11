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Российская нефтебаза в Энгельсе горит уже четвертый день — видео

11 января 2025 12:35
Ольга Антоновская - редактор
Пожар на нефтебазе в российском Энгельсе — горит четвертый день
Горит нефтебаза в России. Фото иллюстративное: росСМИ
Ольга Антоновская - редактор

Силы обороны Украины атаковали дронами нефтебазу в городе Энгельс. Пожар не могут потушить уже четвертый день подряд.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы в субботу, 11 января.

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Масштабный пожар на российской нефтебазе

Украинские беспилотники поразили нефтебазу в городе Энгельс Саратовской области ночью 8 января. Горит уже четвертые сутки.

В то же время губернатор региона Роман Бусаргин утверждает, что "продолжается процесс выгорания топлива". По его словам, ветер изменил направление, поэтому дым теперь идет не в сторону города.

В городе Энгельс РФ горит нефтебаза уже третьи сутки
Сообщение Романа Бусаргина. Фото: скриншот

Напомним, в российском городе Энгельс ночью 8 января прогремели мощные взрывы, в результате которых была поражена нефтебаза "Кристалл". Она является хранилищем государственного резерва.

Генштаб ВСУ подтвердил поражение российской нефтебазы в Энгельсе Саратовской области. Вблизи объекта раздавались многочисленные взрывы и начался масштабный пожар.

пожар дроны війна Россия атака нефтебаза

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12:44 В Черном море произошел новый выброс нефтепродуктов из танкера РФ

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