Пожар на нефтебазе в российском Энгельсе — горит четвертый день

Российская нефтебаза в Энгельсе горит уже четвертый день — видео
Силы обороны Украины атаковали дронами нефтебазу в городе Энгельс. Пожар не могут потушить уже четвертый день подряд.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы в субботу, 11 января.
Масштабный пожар на российской нефтебазе
Украинские беспилотники поразили нефтебазу в городе Энгельс Саратовской области ночью 8 января. Горит уже четвертые сутки.
В то же время губернатор региона Роман Бусаргин утверждает, что "продолжается процесс выгорания топлива". По его словам, ветер изменил направление, поэтому дым теперь идет не в сторону города.
Напомним, в российском городе Энгельс ночью 8 января прогремели мощные взрывы, в результате которых была поражена нефтебаза "Кристалл". Она является хранилищем государственного резерва.
Генштаб ВСУ подтвердил поражение российской нефтебазы в Энгельсе Саратовской области. Вблизи объекта раздавались многочисленные взрывы и начался масштабный пожар.
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