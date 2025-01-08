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Ураження нафтобази під Енгельсом — ЗМІ розповіли про наслідки

8 січня 2025 15:04
Карина Приходько - Редактор
Енгельс — наслідки після вибуху на нафтобазі в Росії
Вибухи на нафтобазі "Кристал" біля Енгельса. Фото: росЗМІ
Карина Приходько - Редактор

У російському Енгельсі вночі 8 січня пролунали потужні вибухи, внаслідок яких була уражена нафтобаза "Кристал". Вона є сховищем державного резерву.

Про це повідомляє Defense Express

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Ураження нафтобази під Енгельсом 8 січня

У матеріали зазначили, що "Комбінат Кристал" — це сховище державного резерву на якому зберігається паливо для авіабази стратегічної авіації РФ "Енгельс". Внаслідок вибухів на базі утворилась пожежа, яка охопила значну частину резервуарів. 

 Повідомляється, що цим паливом заправляли стратегічні ворожі бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії. Водночас відомо, якщо для Ту-95МС використовуються звичайні види авіаційного палива (Т-1, ТС, РТ), то для Ту-160 необхідно доволі специфічне підвищеної щільності паливо марки Т-8В.

"Виробництво самого цього палива доволі специфічний процес, яке здійснюється далеко не на кожному нафтопереробному заводі. На жаль знайти відомості щодо його виробництва у РФ не вдалось, але за часи СРСР палива підвищеної щільності вироблялись лише на нафтохімічних комбінатах в Ангарі (зараз "Ангарская нефтехимическая компания") та Оркську (зараз "Орскнефтеоргсинтез")", — йдеться у матеріалі. 

Також експерти зробили висновки, якщо вдалось уразити резервуари на яких зберігалось паливо Т-8В для Ту-160, це може певною мірою "приземлити" ці машини й знизити активність їх використання ворогом. 

Нагадаємо, вночі 8 січня нафтобазу в Енгельсі атакували дрони. На місці спалахнула масштабна пожежа. 

Незадовго у Генштабі ЗСУ підтвердили атаку на нафтобазу "Кристал" в Росії. Таким чином захисники створили серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації окупантів, що суттєво знижує її можливості обстрілювати Україну.

вибух росіяни війна Росія нафтобаза

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