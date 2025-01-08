Сили оборони уразили нафтобазу в Енгельсі, — Генштаб

Пожежа на нафтобазі. Фото: росЗМІ

Сили оборони України в ніч проти середи, 8 січня, уразили російську нафтобазу в Енгельсі Саратовської області. На місці влучання розгорілася масштабна пожежа.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Telegram.

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"Сьогодні вночі атаковано базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал", що в Енгельсі Саратовської області", — йдеться у повідомленні.

Так, поблизу об'єкта лунали численні вибухи, розпочалася масштабна пожежа. Водночас місцева влада підтвердила влучання в "промисловий об’єкт".

У Генштабі зауважили, що нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація ворога. Завдання виконали підрозділи ГУР та Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Таким чином захисники створили серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації окупантів, що суттєво знижує її можливості обстрілювати Україну.

Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, вночі росіяни скаржилися на вибухи в Енгельсі внаслідок атаки дронів.

А 31 грудня Сили оборони України уразили нафтобазу "Ярцевська" у Смоленській області.