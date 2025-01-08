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Генштаб підтвердив атаку на нафтобазу в Енгельсі — деталі

8 січня 2025 12:23
Євгенія Брюховецька - редактор
Сили оборони уразили нафтобазу в Енгельсі, — Генштаб
Пожежа на нафтобазі. Фото: росЗМІ
Євгенія Брюховецька - редактор

Сили оборони України в ніч проти середи, 8 січня, уразили російську нафтобазу в Енгельсі Саратовської області. На місці влучання розгорілася масштабна пожежа.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Telegram.

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"Сьогодні вночі атаковано базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал", що в Енгельсі Саратовської області", — йдеться у повідомленні.

Так, поблизу об'єкта лунали численні вибухи, розпочалася масштабна пожежа. Водночас місцева влада підтвердила влучання в "промисловий об’єкт".

У Генштабі зауважили, що нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація ворога. Завдання виконали підрозділи ГУР та Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Таким чином захисники створили серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації окупантів, що суттєво знижує її можливості обстрілювати Україну.

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Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, вночі росіяни скаржилися на вибухи в Енгельсі внаслідок атаки дронів.

А 31 грудня Сили оборони України уразили нафтобазу "Ярцевська" у Смоленській області.

окупанти Генштаб ЗСУ війна в Україні Росія авіація нафтобаза

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