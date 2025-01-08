Сили оборони уразили нафтобазу в Енгельсі, — Генштаб

Генштаб підтвердив атаку на нафтобазу в Енгельсі — деталі
Сили оборони України в ніч проти середи, 8 січня, уразили російську нафтобазу в Енгельсі Саратовської області. На місці влучання розгорілася масштабна пожежа.
Про це повідомила пресслужба Генштабу у Telegram.
Атака на нафтобазу в Енгельсі
"Сьогодні вночі атаковано базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал", що в Енгельсі Саратовської області", — йдеться у повідомленні.
Так, поблизу об'єкта лунали численні вибухи, розпочалася масштабна пожежа. Водночас місцева влада підтвердила влучання в "промисловий об’єкт".
У Генштабі зауважили, що нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація ворога. Завдання виконали підрозділи ГУР та Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Таким чином захисники створили серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації окупантів, що суттєво знижує її можливості обстрілювати Україну.
Нагадаємо, вночі росіяни скаржилися на вибухи в Енгельсі внаслідок атаки дронів.
А 31 грудня Сили оборони України уразили нафтобазу "Ярцевська" у Смоленській області.
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