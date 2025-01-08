Силы обороны поразили нефтебазу в Энгельсе, - Генштаб

Пожар на нефтебазе. Фото: росСМИ

Силы обороны Украины в ночь на среду, 8 января, поразили российскую нефтебазу в Энгельсе Саратовской области. На месте попадания разгорелся масштабный пожар.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Telegram.

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"Сегодня ночью атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл", что в Энгельсе Саратовской области", — говорится в сообщении.

Так, вблизи объекта раздавались многочисленные взрывы, начался масштабный пожар. В то же время местные власти подтвердили попадание в "промышленный объект".

В Генштабе отметили, что нефтебаза обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация врага. Задачу выполнили подразделения ГУР и Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Таким образом защитники создали серьезные логистические проблемы для стратегической авиации оккупантов, что существенно снижает ее возможности обстреливать Украину.

Скриншот поста Генштаба

Напомним, ночью россияне жаловались на взрывы в Энгельсе в результате атаки дронов.

А 31 декабря Силы обороны Украины поразили нефтебазу "Ярцевская" в Смоленской области.