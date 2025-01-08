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Генштаб подтвердил атаку на нефтебазу в Энгельсе — детали

8 января 2025 12:23
Евгения Брюховецкая - редактор
Силы обороны поразили нефтебазу в Энгельсе, - Генштаб
Пожар на нефтебазе. Фото: росСМИ
Евгения Брюховецкая - редактор

Силы обороны Украины в ночь на среду, 8 января, поразили российскую нефтебазу в Энгельсе Саратовской области. На месте попадания разгорелся масштабный пожар.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Telegram.

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"Сегодня ночью атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл", что в Энгельсе Саратовской области", — говорится в сообщении.

Так, вблизи объекта раздавались многочисленные взрывы, начался масштабный пожар. В то же время местные власти подтвердили попадание в "промышленный объект".

В Генштабе отметили, что нефтебаза обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация врага. Задачу выполнили подразделения ГУР и Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Таким образом защитники создали серьезные логистические проблемы для стратегической авиации оккупантов, что существенно снижает ее возможности обстреливать Украину.

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Скриншот поста Генштаба

Напомним, ночью россияне жаловались на взрывы в Энгельсе в результате атаки дронов.

А 31 декабря Силы обороны Украины поразили нефтебазу "Ярцевская" в Смоленской области.

оккупанты Генштаб ВСУ война в Украине Россия авиация нефтебаза

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