Силы обороны поразили нефтебазу в Энгельсе, - Генштаб

Генштаб подтвердил атаку на нефтебазу в Энгельсе — детали
Силы обороны Украины в ночь на среду, 8 января, поразили российскую нефтебазу в Энгельсе Саратовской области. На месте попадания разгорелся масштабный пожар.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Telegram.
Атака на нефтебазу в Энгельсе
"Сегодня ночью атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл", что в Энгельсе Саратовской области", — говорится в сообщении.
Так, вблизи объекта раздавались многочисленные взрывы, начался масштабный пожар. В то же время местные власти подтвердили попадание в "промышленный объект".
В Генштабе отметили, что нефтебаза обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация врага. Задачу выполнили подразделения ГУР и Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
Таким образом защитники создали серьезные логистические проблемы для стратегической авиации оккупантов, что существенно снижает ее возможности обстреливать Украину.
Напомним, ночью россияне жаловались на взрывы в Энгельсе в результате атаки дронов.
А 31 декабря Силы обороны Украины поразили нефтебазу "Ярцевская" в Смоленской области.
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