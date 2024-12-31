Сили оборони уразили нафтобазу в Смоленській області - відео

Пожежа на нафтобазі. Фото: скриншот з відео

Сили оборони України у ніч проти вівторка, 31 грудня, уразили ще один об'єкт російських окупантів. Йдеться про нафтобазу "Ярцевська" у Смоленській області.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Telegram.

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Після влучання на об’єкті відбулися потужні вибухи та розгорілася пожежа, спостерігається сильне задимлення. За інформацією Генштабу, там палають резервуари з нафтопродуктами.

Відомо, що база використовувалась, зокрема, і для забезпечення потреб російської армії. Наразі уточнюється додаткова інформація щодо результатів бойової роботи.

"Ураження важливих об’єктів ворога триватиме до припинення російською федерацією збройної агресії проти України", — зауважили в Генштабі.

Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, жителі Ярцево чули понад десять вибухів у районі нафтобази, після чого почалася пожежа. Очевидці опублікували відео, на яких видно полум’я, що охопило об’єкт.

Також Повітряні сили спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдали потужного удару по складу з ударними іранськими дронами Shahed в Орловській області.