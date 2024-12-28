ЗСУ підірвали склад з безпілотниками в Орловській області

Склад з ударними безпілотниками. Фото: скриншот

У четвер, 26 грудня, Повітряні Сили Збройних Сил України спільно з іншими підрозділами Сил оборони завдали потужного удару по захищеному об'єкту збройних сил Росії, який розташований в Орловській області. Йдеться про склад з ударними іранськими дронами Shahed.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Читайте також:

В Росії знищили склад з безпілотниками

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

У результаті операції було знищено склад, де зберігали, обслуговували та ремонтували іранські дрони-камікадзе Shahed. Об'єкт складався з бетонних укриттів, однак це не завадило його повному ураженню.

Ця успішна операція суттєво знизила можливості ворога для здійснення повітряних атак ударними безпілотниками на об'єкти цивільної інфраструктури України.

Командування ЗСУ наголосило, що має детальну інформацію про стратегічні об'єкти збройних сил рф, а робота з їх виявлення і знищення продовжується.

Нагадаємо, у ніч проти суботи 28 грудня в Росії пролунали потужні вибухи у кількох регіонах. Губернатори заявили про атаку безпілотників.

Також дрони СБУ знищили нещодавно склад з боєприпасами у Ростовській області.

А на заводі "Алабуга" в Росії загорівся склад з деталями для "Шахедів".

Тим часом відомо, що Росії вдалося налагодити виробництво безпілотників на заводах — їх виготовили удвічі більше впродовж року.