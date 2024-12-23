В Росії 23 грудня знищили склад з деталями до шахедів — які втрати

МНС Росії гасять пожежу. Ілюстративне фото: росЗМІ

На території економічної зони "Алабуґа" в Росії спалахнув склад, де зберігали деталі до безпілотників типу "Shahed-136". Завдані втрати оцінюються у 16 мільйонів доларів.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України у понеділок, 23 грудня.

Читайте також:

Знищення складу з деталями для дронів в Росії

У ГУР розповіли, що в приміщенні лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць "Shahed-136". Все це згоріло.

Зазначається, що завдані внаслідок знищення російського складу втрати агресора оцінюються у 16 мільйонів доларів.

"Загадкова руйнівна пожежа стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу терористичної Росії. ГУР МО України нагадує — за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата", — наголосили у розвідці.

Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, 14 грудня у Краснодарському краю Росії згорів винищувач Су-30 та знищено три локомотиви. В ГУР показали відео.

А раніше бійці Сил спеціальних операцій завдали удару по лінійно-виробничій диспетчерській станції "Стальной конь" в Орловській області РФ.