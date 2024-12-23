В России 23 декабря уничтожили склад с деталями к шахедам — какие потери

МЧС России тушат пожар. Иллюстративное фото: росСМИ

На территории экономической зоны "Алабуга" в России загорелся склад, где хранили детали к беспилотникам типа "Shahed-136". Нанесенные потери оцениваются в 16 миллионов долларов.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины в понедельник, 23 декабря.

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В ГУР рассказали, что в помещении лежало 65 фюзеляжей ударных дронов, а также двигатели, навигационные системы, тепловизионные видеокамеры для изготовления 400 единиц "Shahed-136". Все это сгорело.

Отмечается, что нанесенные в результате уничтожения российского склада потери агрессора оцениваются в 16 миллионов долларов.

"Загадочный разрушительный пожар стал очередным ударом по военно-промышленному комплексу террористической России. ГУР МО Украины напоминает — за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие", — подчеркнули в разведке.

Скриншот сообщения ГУР

Напомним, 14 декабря в Краснодарском крае России сгорел истребитель Су-30 и уничтожены три локомотива. В ГУР показали видео.

А ранее бойцы Сил специальных операций нанесли удар по линейно-производственной диспетчерской станции "Стальная лошадь" в Орловской области РФ.