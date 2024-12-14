ГУР показало відео знищення винищувача та локомотиви

Палаюча техніка у Росії. Фото: скриншот

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що у Краснодарському краю Російської Федерації згорів винищувач Су-30. Також було знищено три локомотиви.

Відео з місця події ГУР оприлюднило у суботу, 14 грудня.

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Повідомляється, що 14 грудня у місті Кримськ Краснодарського краю Росії прямо на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30.

"А днем раніше, 13 грудня, руйнівна пожежа у місті Краснодар вивела з ладу три російські залізничні локомотиви", — говориться у повідомленні.



Зазначається, що знищені військові об’єкти російські загарбники використовували у війні проти України.



"ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", — нагадали в ГУР.

Раніше ми повідомляли, що бійці Сил спеціальних операцій завдали удару по лінійно-виробничій диспетчерській станції "Стальной конь" в Орловській області Росії.

Нагадаємо, що днями щонайменше один вибух пролунав у Курську. Наразі його наслідки невідомі.