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В ГУР підтвердили успішну атаку на логістику росіян у Брянську

11 грудня 2024 12:31
Анастасія Постоєнко - Редактор
ГУР прокоментувало пожежу у Брянську — що вдалося знищити
Пожежа на поїзді. Фото ілюстративне: росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

В Росії у Брянську згоріло два магістральних тепловози. Вони забезпечували логістику російським військовим.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки України.

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Пожежа у Брянську

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Повідомлення ГУР про тепловози у Брянську. Фото: скриншот

У ГУР повідомили, що пожежа у Брянську сталдася 5 грудня 2024 року.

"У залізничному депо міста брянськ спалахнула пожежа ― згоріли два магістральні тепловози, які забезпечували логістичні потреби російської окупаційної армії. Процес загадкового знищення або виведення з ладу об’єктів, які використовуються державою-агресором у геноцидній війні проти України, не припиняється", — повідомили у відомстві. 

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов назвав кількість російських нафтобаз, які були атаковані українськими безпілотниками. 

Також у ГУР показали відео, як бійці ЗСУ застосували "дрон-дракон" проти окупантів. 

пожежа логістика ГУР війна Росія Брянськ

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