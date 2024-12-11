ГУР прокоментувало пожежу у Брянську — що вдалося знищити

Пожежа на поїзді. Фото ілюстративне: росЗМІ

В Росії у Брянську згоріло два магістральних тепловози. Вони забезпечували логістику російським військовим.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки України.

Читайте також:

Пожежа у Брянську

Повідомлення ГУР про тепловози у Брянську. Фото: скриншот

У ГУР повідомили, що пожежа у Брянську сталдася 5 грудня 2024 року.

"У залізничному депо міста брянськ спалахнула пожежа ― згоріли два магістральні тепловози, які забезпечували логістичні потреби російської окупаційної армії. Процес загадкового знищення або виведення з ладу об’єктів, які використовуються державою-агресором у геноцидній війні проти України, не припиняється", — повідомили у відомстві.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов назвав кількість російських нафтобаз, які були атаковані українськими безпілотниками.

Також у ГУР показали відео, як бійці ЗСУ застосували "дрон-дракон" проти окупантів.