ГУР прокоментувало пожежу у Брянську — що вдалося знищити

В ГУР підтвердили успішну атаку на логістику росіян у Брянську
В Росії у Брянську згоріло два магістральних тепловози. Вони забезпечували логістику російським військовим.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки України.
Пожежа у Брянську
У ГУР повідомили, що пожежа у Брянську сталдася 5 грудня 2024 року.
"У залізничному депо міста брянськ спалахнула пожежа ― згоріли два магістральні тепловози, які забезпечували логістичні потреби російської окупаційної армії. Процес загадкового знищення або виведення з ладу об’єктів, які використовуються державою-агресором у геноцидній війні проти України, не припиняється", — повідомили у відомстві.
Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов назвав кількість російських нафтобаз, які були атаковані українськими безпілотниками.
Також у ГУР показали відео, як бійці ЗСУ застосували "дрон-дракон" проти окупантів.
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