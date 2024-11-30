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ГУР показало застосування "дрона-дракона" проти окупантів — відео

30 листопада 2024 14:32
Анастасія Постоєнко - Редактор
ГУР показало на відео використання дронів проти окупантів
Як спрацьовує дрон-дракон. Фото ілюстративне архівне: скриншот
Анастасія Постоєнко - Редактор

Українські захисники продовжують винищувати ворога. Головне управління розвідки показало на відео, як українські бійці ефективно використали дрони проти окупантів на Запорізькому напрямку. 

Відео опублікувала пресслужба ГУР у суботу, 30 листопада.

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Вибух після скиду з дрона. Фото: скриншот
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Вибух на об'єкті окупантів. Фото: скриншот

"На відео — підсумки тижня бойової роботи розвідників на ділянках передової у Запорізькій області: руйнація ворожої військової техніки, ювелірні скиди по місцях скупчення окупантів, а ще — добрий "дрон-дракон", який спопеляє московську нечисть, їхні лахи та залізяччя в українських лісосмугах", — повідомили в пресслужбі ГУР.

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Дрон-дракон. Фото: скриншот
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Горіння в лісосмузі, де ховаються окупанти. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно британська розвідка висловила власну версію, чому Росія наважилась вдарити по Україні ракетою "Орешник". Також згодом там заявили, що саме Росія, на їх думку, стоїть за масштабними диверсіями у Європі.

Тим часом президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини кілька днів тому заявив, що Росія готується до агресії проти Заходу

окупанти дрони війна в Україні ГУР FPV-дрони БпЛА

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