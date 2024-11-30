ГУР показало на відео використання дронів проти окупантів

ГУР показало застосування "дрона-дракона" проти окупантів — відео
Українські захисники продовжують винищувати ворога. Головне управління розвідки показало на відео, як українські бійці ефективно використали дрони проти окупантів на Запорізькому напрямку.
Відео опублікувала пресслужба ГУР у суботу, 30 листопада.
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"На відео — підсумки тижня бойової роботи розвідників на ділянках передової у Запорізькій області: руйнація ворожої військової техніки, ювелірні скиди по місцях скупчення окупантів, а ще — добрий "дрон-дракон", який спопеляє московську нечисть, їхні лахи та залізяччя в українських лісосмугах", — повідомили в пресслужбі ГУР.
Нагадаємо, нещодавно британська розвідка висловила власну версію, чому Росія наважилась вдарити по Україні ракетою "Орешник". Також згодом там заявили, що саме Росія, на їх думку, стоїть за масштабними диверсіями у Європі.
Тим часом президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини кілька днів тому заявив, що Росія готується до агресії проти Заходу.
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