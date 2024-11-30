ГУР показало на видео использование дронов против оккупантов

ГУР показало применение "дрона-дракона" против оккупантов — видео
Украинские защитники продолжают истреблять врага. Главное управление разведки показало на видео, как украинские бойцы эффективно использовали дроны против оккупантов на Запорожском направлении.
Видео опубликовала пресс-служба ГУР в субботу, 30 ноября.
Оккупанты понесли потери из-за удачной атаки дронами от ВСУ
"На видео — итоги недели боевой работы разведчиков на участках передовой в Запорожской области: разрушение вражеской военной техники, ювелирные сбросы по местам скопления оккупантов, а еще — добрый "дрон-дракон", который испепеляет московскую нечисть, их лахи и железяки в украинских лесополосах", — сообщили в пресс-службе ГУР.
Напомним, недавно британская разведка высказала собственную версию, почему Россия отважилась ударить по Украине ракетой "Орешник". Также впоследствии там заявили, что именно Россия, по их мнению, стоит за масштабными диверсиями в Европе.
Между тем президент Федеральной разведывательной службы Германии несколько дней назад заявил, что Россия готовится к агрессии против Запада.
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