ГУР показало на видео использование дронов против оккупантов

Как срабатывает дрон-дракон. Фото иллюстративное архивное: скриншот

Украинские защитники продолжают истреблять врага. Главное управление разведки показало на видео, как украинские бойцы эффективно использовали дроны против оккупантов на Запорожском направлении.

Видео опубликовала пресс-служба ГУР в субботу, 30 ноября.

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Взрыв после сброса с дрона. Фото: скриншот

Взрыв на объекте окупантов. Фото: скриншот

"На видео — итоги недели боевой работы разведчиков на участках передовой в Запорожской области: разрушение вражеской военной техники, ювелирные сбросы по местам скопления оккупантов, а еще — добрый "дрон-дракон", который испепеляет московскую нечисть, их лахи и железяки в украинских лесополосах", — сообщили в пресс-службе ГУР.

Дрон-дракон. Фото: скриншот

Пожар в лесополосе, где прячутся оккупанты. Фото: скриншот

Напомним, недавно британская разведка высказала собственную версию, почему Россия отважилась ударить по Украине ракетой "Орешник". Также впоследствии там заявили, что именно Россия, по их мнению, стоит за масштабными диверсиями в Европе.

Между тем президент Федеральной разведывательной службы Германии несколько дней назад заявил, что Россия готовится к агрессии против Запада.