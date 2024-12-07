У ГУР назвали кількість уражених нафтобаз у Росії внаслідок атак дронів

Андрій Юсов. Фото: скриншот з відео

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов назвав частку нафтових об'єктів ворога, які були пошкоджені під час атак дронів. За його словами, це близько третини.

Про це Юсов сказав в інтерв’ю для подкасту Центру протидії дезінформації.

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"Десь НПЗ, десь спиртзаводи. Чи впливає? Так, є статистика та відкриті дані", — зазначив Юсов.

З його словами, третина виробництва так чи інакше пошкоджена, є проблеми з відновленням на кожному об'єкті. Він пояснив, що йдеться про імпортне обладнання і, враховуючи санкції, з постачанням великі проблеми.

"І це не ті пристрої, які можна завезти нелегально, тому для ворога це проблема", — додав представник ГУР.

Юсов наголосив, що йдеться не про цивільні об'єкти. Ці нафтопереробні заводи заправляють російські танки, літаки і все те, що пускає ракети в бік України. Він додав, що також НПЗ продають нафтопродукти і фінансують агресію проти України.

Раніше Юсов наголосив, що Росія є постійною загрозою для людства та світового прогресу у всі часи.

Також ми писали, що союзники намагаються вивести Україну "в позицію сили" для протистояння Росії або для переговорів про закінчення війни.