У ГУР назвали основні ризики для України зараз

Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: скриншот з відео

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Росія є постійною загрозою. Він наголосив, що РФ загрожує людству та світовому прогресу у всі часи.

Про це Юсов сказав в інтерв’ю для подкасту Центру протидії дезінформації.

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"Так звана Російська Федерація, як би ця імперія не називалась в різні проміжки історії — це загроза для вільного людства, для прогресу, але зараз насамперед — для нашої з вами фізичної безпеки, для безпеки наших дітей, нашого суспільства і країни", — сказав Юсов.

Так, Україна з самого початку повномасштабної війни говорила про мир на умовах міжнародного права, статусу ООН, що передбачає захист суверенітету та територіальної цілісності.

Водночас думати, що плани Кремля змінились чи президент РФ Володимир Путін раптом подумає, що він щось не так робив останні три роки чи десять років, підстав немає.

Стосовно переговорів з Росією, то йдеться не просто про перемовини між сусідами, які щось не поділили. Йдеться про зупинення геноцидної війни та знищення ядерною державою іншого народу, який хоче жити самостійно.

Також в інтерв'ю представник ГУР зауважив, що тільки наявність власної незалежної держави гарантує фізичну безпеку, а також можливість розвитку українського народу.

Нагадаємо, союзники намагаються вивести Україну "в позицію сили" для протистояння Росії або для переговорів про закінчення війни.

А голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Росія не збирається зупиняти війну проти України.