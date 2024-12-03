РФ не планує зупинятися — Єрмак про переговори

Голова ОП Андрій Єрмак. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві у вівторок, 3 грудня, відбувся форум "Сила спортивної дипломатії", на якому виступив голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він заявив, що Росія не збирається зупиняти війну проти України.

Про це з місця повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Переговори з Росією

За словами Єрмака, Росія не збирається зупинятися у веденні війни проти України. Вона витрачає мільярди на пропаганду та агентів впливу по всьому світу.

На його думку, всі розмови про переговори — це спосіб РФ послабити демократичні країни. Якщо вона матиме успіх в Україні, то коаліція агресорів піде далі, і не лише в Європі.

"Це дасть сигнал потенційним агресорам на всіх континентах: вбивай, і тобі нічого не буде. Світ отримає значно більше кривавих конфліктів", — наголосив голова Офісу Президента.

Раніше Президент України Володимир Зеленський назвав умову для початку переговорів з Росією. Він наголосив, що Київ має бути сильнішим за Москву.

А за словами Єрмака, Україна буде готова до мирних переговорів лише тоді, коли ми вийдемо на кордони 23 лютого 2022 року.