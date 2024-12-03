РФ не планує зупинятися — Єрмак про переговори

Єрмак прокоментував російські заяви про переговори
У Києві у вівторок, 3 грудня, відбувся форум "Сила спортивної дипломатії", на якому виступив голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він заявив, що Росія не збирається зупиняти війну проти України.
Про це з місця повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Переговори з Росією
За словами Єрмака, Росія не збирається зупинятися у веденні війни проти України. Вона витрачає мільярди на пропаганду та агентів впливу по всьому світу.
На його думку, всі розмови про переговори — це спосіб РФ послабити демократичні країни. Якщо вона матиме успіх в Україні, то коаліція агресорів піде далі, і не лише в Європі.
"Це дасть сигнал потенційним агресорам на всіх континентах: вбивай, і тобі нічого не буде. Світ отримає значно більше кривавих конфліктів", — наголосив голова Офісу Президента.
Раніше Президент України Володимир Зеленський назвав умову для початку переговорів з Росією. Він наголосив, що Київ має бути сильнішим за Москву.
А за словами Єрмака, Україна буде готова до мирних переговорів лише тоді, коли ми вийдемо на кордони 23 лютого 2022 року.
Читайте Новини.LIVE!