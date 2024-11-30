Коли Україна буде готова до переговорів - Зеленський назвав важливий чинник

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ має бути сильнішим за Москву. Це необхідно, аби почати мирні переговори з Росією.

Про це пише видання Sky News у суботу, 30 листопада.

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Переговори України та Росії

Зеленський наголосив, що президент Росії Володимир Путін є вбивцею і терористом. Водночас Україна повинна бути на тому ж рівні або сильнішою за РФ, аби вступити в мирні переговори.

Він зазначив, що не має значення, в якому місті чи країні вони відбуватимуться та які лідери будуть присутні, якщо на полі бою Київ буде не в слабшій позиції, ніж Москва.

"Це мінімум. Ми дійсно повинні бути сильнішими за нього, але ми повинні бути дуже сильними, навіть на одному рівні з єдністю партнерів", — зазначив Зеленський.

На його думку, під час переговорів Україна не може дати шанс Путіну поставити нам ультиматум.

Нагадаємо, вчора Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом щодо дзвінка Путіну.

Крім того, голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова до мирних переговорів. Але це можливо лише, якщо ми вийдемо на кордони 23 лютого 2022 року.