Когда Украина будет готова к переговорам – Зеленский назвал важный фактор

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев должен быть сильнее Москвы. Это необходимо, чтобы начать мирные переговоры с Россией.

Об этом пишет издание Sky News в субботу, 30 ноября.

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Зеленский подчеркнул, что президент России Владимир Путин является убийцей и террористом. В то же время Украина должна быть на том же уровне или сильнее РФ, чтобы вступить в мирные переговоры.

Он отметил, что неважно, в каком городе или стране они будут проходить и какие лидеры будут присутствовать, если на поле боя Киев будет не в более слабой позиции, чем Москва.

"Это минимум. Мы действительно должны быть сильнее его, но мы должны быть очень сильными, даже на одном уровне с единством партнеров", — отметил Зеленский.

По его мнению, на переговорах Украина не может дать шанс Путину поставить нам ультиматум.

Напомним, вчера Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом по поводу звонка Путину.

Кроме того, глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова к мирным переговорам. Но это возможно только если мы выйдем на границы 23 февраля 2022 года.