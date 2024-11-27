Єрмак заявив про готовність України до мирних переговорів, але є умова

Голова ОП Андрій Єрмак. Фото: ОП

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова до мирних переговорів. Але це можливо лише, якщо ми вийдемо на кордони 23 лютого 2022 року.

Про це Єрмак сказав в інтерв'ю Dagens industri.

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Переговори з Росією

"Плідні переговори можливі тільки тоді, коли обидві сторони мають бажання припинити бойові дії. Крім того, ситуацію необхідно повернути хоча б до стану на 23 лютого 2022 року", — зазначив він.

Єрмак вважає, що це стало б відправною точкою для подальшого врегулювання війни, оскільки до повномасштабного вторгнення частина України вже була окупована, але наразі Росія не виявляє жодних ознак такої готовності.

Відомо, що раніше Україна заявляла про готовність до переговорів у випадку повернення до кордонів 1991 року. Але президент Володимир Зеленський заявляв, що наразі неможливо повернути всі окуповані території військовим шляхом.

Раніше видання The Washington Post писало, що у Білому домі визнали плани найближчим часом змусити Україну вести переговори з Росією.

А радник новообраного президента США Дональда Трампа Майкл Волтц заявив, що команда тісно співпрацює з адміністрацією Джо Байдена у питанні війни в Україні.