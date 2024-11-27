Ермак заявил о готовности Украины к мирным переговорам, но есть условие

Глава ОП Андрей Ермак. Фото: ОП

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова к мирным переговорам. Но это возможно только если мы выйдем на границы 23 февраля 2022 года.

Об этом Ермак сказал в интервью Dagens industri.

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"Плодотворные переговоры возможны только тогда, когда обе стороны хотят прекратить боевые действия. Кроме того, ситуацию необходимо вернуть хотя бы к состоянию на 23 февраля 2022 года", — отметил он.

Ермак считает, что это стало бы отправной точкой для дальнейшего урегулирования войны, поскольку до полномасштабного вторжения часть Украины уже была оккупирована, но Россия не проявляет никаких признаков такой готовности.

Ранее Украина заявляла о готовности к переговорам в случае возвращения границ 1991 года. Но президент Владимир Зеленский заявлял, что пока невозможно вернуть все оккупированные территории военным путем.

Ранее издание The Washington Post писало, что в Белом доме сочли планы в ближайшее время заставить Украину вести переговоры с Россией.

Советник же избранного президента США Дональда Трампа Майкл Уолтц заявил, что команда тесно сотрудничает с администрацией Джо Байдена в вопросе войны в Украине.