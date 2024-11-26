Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow США планують примусити Україну вести переговори з РФ, — ЗМІ arrow

США планують примусити Україну вести переговори з РФ, — ЗМІ

26 листопада 2024 21:45
Євгенія Брюховецька - редактор
У Білому домі визнали намір примусити Україну до переговорів з РФ
Володимир Зеленський та Джо Байден. Фото: ОП
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент США Джо Байден нещодавно надав Україні дозвіл на далекобійні удари по територіях Росії. Водночас у Білому домі визнали, що планують найближчим часом змусити Україну вести переговори з Росією.

Про це пише The Washington Post у вівторок, 26 листопада.

Читайте також:

Переговори з Росією

У Білому домі визнали, що найближчими місяцями примусять Україну до перемовин з Росією і до відмови від територій.

Видання пише, що саме через це Байден "відмовився від попередньої стриманості" та дозволив ЗСУ бити по території Росії західними ракетами. Також США забезпечили Україну протипіхотними мінами, які заборонені в більшості країн світу.

Американські чиновники вважають, що ракети ATACMS мають утримати Північну Корею від надсилання додаткових військ до Росії, а міни — зупинити російський наступ на сході України.

"Цими терміновими заходами Білий дім намагається поставити Україну в сильнішу позицію на перемовинах", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, Туреччина веде переговори зі США та Росією про скасування санкцій проти РФ на продаж енергоносіїв іншим країнам.

Також ЗМІ писали, що США зацікавилися українськими природними ресурсами.

США російські війська переговори КНДР Білий дім війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:58 Ізраїль та "Хезбола" уклали угоду про припинення вогню

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

22:33 У Харкові було чутно вибухи

22:33 В Ужгороді судили чоловіка, якому ТЦК двічі вручав повістку

22:32 Юний українець вперше потрапив в заявку Баєра на матч ЛЧ

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

22:03 Ауслендер пояснив мету російського удару новою ракетою по Дніпру

21:57 На Одещині військовий намагався зґвалтувати 12-річну дівчинку

21:45 Криськів розповів, навіщо Пушич дає їм тривалі вихідні

21:45 США планують примусити Україну вести переговори з РФ, — ЗМІ

21:41 Відключення світла в Одесі — графіки на середу

22:58 Ізраїль та "Хезбола" уклали угоду про припинення вогню

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

22:33 У Харкові було чутно вибухи

22:33 В Ужгороді судили чоловіка, якому ТЦК двічі вручав повістку

22:32 Юний українець вперше потрапив в заявку Баєра на матч ЛЧ

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

21:57 На Одещині військовий намагався зґвалтувати 12-річну дівчинку

21:45 Криськів розповів, навіщо Пушич дає їм тривалі вихідні

21:45 США планують примусити Україну вести переговори з РФ, — ЗМІ

21:41 Відключення світла в Одесі — графіки на середу

21:16 Гончаренко зареєстрував постанову про звільнення Умєрова

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

Text

22:03 Ауслендер пояснив мету російського удару новою ракетою по Дніпру

Text

18:19 Обстріл Сум — Біцак назвав зброю, яку міг використати ворог

Text

17:50 Заява Шольца й анонс контрнаступу ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Пендзин порівняв доступність кредитів в Україні та США

Text

16:57 Романов повідомив, як окупанти діють під Харковом

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

13:59 Нардепка відреагувала на ідею аудиту заброньованих осіб

Text

13:38 У ЗСУ сказали, як росіяни переважають в живій силі на Курщині

Text

13:02 Умєров вирушив до Південної Кореї — ефір День.LIVE

Text

12:46 Масова інвалідність прокурорів — у ДБР розпочали розслідування

Text

11:53 Глава Тернопільської ОВА розповів про наслідки атаки на область

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК