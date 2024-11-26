У Білому домі визнали намір примусити Україну до переговорів з РФ

Володимир Зеленський та Джо Байден. Фото: ОП

Президент США Джо Байден нещодавно надав Україні дозвіл на далекобійні удари по територіях Росії. Водночас у Білому домі визнали, що планують найближчим часом змусити Україну вести переговори з Росією.

Про це пише The Washington Post у вівторок, 26 листопада.

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Переговори з Росією

У Білому домі визнали, що найближчими місяцями примусять Україну до перемовин з Росією і до відмови від територій.

Видання пише, що саме через це Байден "відмовився від попередньої стриманості" та дозволив ЗСУ бити по території Росії західними ракетами. Також США забезпечили Україну протипіхотними мінами, які заборонені в більшості країн світу.

Американські чиновники вважають, що ракети ATACMS мають утримати Північну Корею від надсилання додаткових військ до Росії, а міни — зупинити російський наступ на сході України.

"Цими терміновими заходами Білий дім намагається поставити Україну в сильнішу позицію на перемовинах", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, Туреччина веде переговори зі США та Росією про скасування санкцій проти РФ на продаж енергоносіїв іншим країнам.

Також ЗМІ писали, що США зацікавилися українськими природними ресурсами.