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США планируют вынудить Украину вести переговоры с РФ, — СМИ

26 ноября 2024 21:45
Евгения Брюховецкая - редактор
В Белом доме признали намерение принудить Украину к переговорам с РФ
Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: ОП
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент США Джо Байден недавно предоставил Украине разрешение на дальнобойные удары по территориям России. В то же время в Белом доме признали, что планируют в ближайшее время заставить Украину вести переговоры с Россией.

Об этом пишет The Washington Post во вторник, 26 ноября.

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В Белом доме признали, что в ближайшие месяцы принудят Украину к переговорам с Россией и к отказу от территорий.

Издание пишет, что именно поэтому Байден "отказался от предыдущей сдержанности" и позволил ВСУ бить по территории России западными ракетами. Также США снабдили Украину противопехотными минами, которые запрещены в большинстве стран мира.

Американские чиновники считают, что ракеты ATACMS должны удержать Северную Корею от отправки дополнительных войск в Россию, а мины — остановят российское наступление на востоке Украины.

"Этими срочными мерами Белый дом пытается поставить Украину в более сильную позицию на переговорах", — говорится в материале.

Напомним, Турция ведет переговоры с США и Россией об отмене санкций против РФ на продажу энергоносителей другим странам.

Также СМИ писали, что США заинтересовались украинскими природными ресурсами.

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