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У ГУР пояснили, як Росія намагається дестабілізувати українців

26 листопада 2024 19:04
Євгенія Брюховецька - редактор
РФ використовує інформаційно-психологічний терор проти України
Вадим Скібіцький. Фото: РБК-Україна
Євгенія Брюховецька - редактор

Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Україні. Для цього ворог використовує інформаційно-психологічний терор.

Про це розповів заступник голови ГУР Вадим Скібіцький у коментарі для кореспондентки Новини.LIVE.

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За словами представника ГУР, російські загарбники своїми заявами про майбутні атаки по низці об'єктів намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні та паралізувати життя великих міст.

"Ми ж бачимо, як відразу паралізується вся робота. Починаючи від громадського транспорту, навчальні заклади — все, що стосується нормального життя, припиняється. Ми розуміємо цю загрозу. Але ми готові до цього", — сказав Скібіцький.

Він закликав українців не панікувати, тверезо оцінювати небезпеку та слухати вказівки Повітряних сил. 

Нагадаємо, 22 листопада Верховна Рада скасувала засідання через безпекові питання. Напередодні ширилась інформація про загрозу російського удару по будівлі парламенту.

Водночас Офіс Президента працював у звичайному режимі з дотриманням усіх заходів безпеки.

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