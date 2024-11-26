РФ использует информационно-психологический террор против Украины

Вадим Скибицкий. Фото: РБК-Украина

Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Украине. Для этого враг использует информационно-психологический террор.

Об этом рассказал заместитель председателя ГУР Вадим Скибицкий в комментарии корреспондентки Новини.LIVE.

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По словам представителя ГУР, российские захватчики своими заявлениями о предстоящих атаках по ряду объектов пытаются дестабилизировать ситуацию в Украине и парализовать жизнь крупных городов.

"Мы же видим, как сразу парализуется вся работа. Начиная от общественного транспорта, учебные заведения — все, что касается нормальной жизни, прекращается. Мы понимаем эту угрозу. Но мы готовы к этому", — сказал Скибицкий.

Он призвал украинцев не паниковать, трезво оценивать опасность и слушать указания Воздушных сил.

Напомним, 22 ноября Верховная Рада отменила заседание по вопросам безопасности. Накануне появилась информация об угрозе российского удара по зданию парламента.

В то же время Офис Президента работал в обычном режиме с соблюдением всех мер безопасности.