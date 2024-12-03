РФ не планирует останавливаться - Ермак о переговорах

Глава ОП Андрей Ермак. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве во вторник, 3 декабря, состоялся форум "Сила спортивной дипломатии", на котором выступил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он заявил, что Россия не собирается останавливать войну против Украины.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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По словам Ермака, Россия не собирается останавливаться в ведении войны против Украины. Она тратит миллиарды на пропаганду и агентов влияния по всему миру.

По его мнению, все разговоры о переговорах — это способ РФ ослабить демократические страны. Если она будет иметь успех в Украине, то коалиция агрессоров пойдет дальше и не только в Европе.

"Это даст сигнал потенциальным агрессорам на всех континентах: убивай, и тебе ничего не будет. Мир получит гораздо больше кровавых конфликтов", — подчеркнул глава Офиса Президента.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для начала переговоров с Россией. Он подчеркнул, что Киев должен быть сильнее Москвы.

По словам Ермака, Украина будет готова к мирным переговорам только тогда, когда мы выйдем на границы 23 февраля 2022 года.