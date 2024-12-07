В ГУР назвали основные риски для Украины

Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: скриншот с видео

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Россия является постоянной угрозой. Он подчеркнул, что РФ угрожает человечеству и мировому прогрессу во все времена.

Об этом Юсов сказал в интервью для подкаста Центра противодействия дезинформации.

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"Так называемая Российская Федерация, как бы эта империя ни называлась в разные промежутки истории — это угроза для свободного человечества, для прогресса, но сейчас прежде всего — для нашей с вами физической безопасности, для безопасности наших детей, нашего общества и страны", — сказал Юсов.

Так, Украина с самого начала полномасштабной войны говорила о мире на условиях международного права, статуса ООН, предусматривающего защиту суверенитета и территориальной целостности.

В то же время, думать, что планы Кремля изменились или президент РФ Владимир Путин вдруг подумает, что он что-то не так делал последние три года или десять лет — оснований нет.

Что касается переговоров с Россией, то речь идет не просто о переговорах между соседями. которые что-то не поделили. Речь идет об остановке геноцидной войны и уничтожении ядерным государством другого народа, который желает жить самостоятельно.

Также в интервью представитель ГУР отметил, что только наличие собственного независимого государства обеспечивает физическую безопасность, а также возможность развития украинского народа.

Напомним, союзники пытаются вывести Украину "в позицию силы" для противостояния России или переговоров об окончании войны.

А глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Россия не собирается останавливать войну против Украины.