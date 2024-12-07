В ГУР назвали количество пораженных нефтебаз в России в результате атак дронов

В ГУР ответили, сколько нефтебаз РФ поражены украинскими БпЛА
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов назвал долю нефтяных объектов врага, поврежденных во время атак дронов. По его словам, это около трети.
Об этом Юсов сказал в интервью подкасту Центра противодействия дезинформации.
Атаки дронов на нефтебазы
"Где-то НПЗ, где-то спиртзаводы. Влияет ли? Да, есть статистика и открытые данные", — отметил Юсов.
По его словам, треть производства так или иначе повреждена, есть проблемы с восстановлением на каждом объекте. Он объяснил, что речь идет об импортном оборудовании и учитывая санкции со снабжением больших проблем.
"И это не те устройства, которые можно ввезти нелегально, поэтому для врага это проблема", — добавил представитель ГУР.
Юсов подчеркнул, что речь идет не о гражданских объектах. Эти нефтеперерабатывающие заводы заправляют российские танки, самолеты и все то, что пускает ракеты в сторону Украины. Он добавил, что также НПЗ продают нефтепродукты и финансируют агрессию против Украины.
Ранее Юсов подчеркнул, что Россия является постоянной угрозой человечеству и мировому прогрессу во все времена.
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