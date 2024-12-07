В ГУР назвали количество пораженных нефтебаз в России в результате атак дронов

Андрей Юсов. Фото: скриншот с видео

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов назвал долю нефтяных объектов врага, поврежденных во время атак дронов. По его словам, это около трети.

Об этом Юсов сказал в интервью подкасту Центра противодействия дезинформации.

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"Где-то НПЗ, где-то спиртзаводы. Влияет ли? Да, есть статистика и открытые данные", — отметил Юсов.

По его словам, треть производства так или иначе повреждена, есть проблемы с восстановлением на каждом объекте. Он объяснил, что речь идет об импортном оборудовании и учитывая санкции со снабжением больших проблем.

"И это не те устройства, которые можно ввезти нелегально, поэтому для врага это проблема", — добавил представитель ГУР.

Юсов подчеркнул, что речь идет не о гражданских объектах. Эти нефтеперерабатывающие заводы заправляют российские танки, самолеты и все то, что пускает ракеты в сторону Украины. Он добавил, что также НПЗ продают нефтепродукты и финансируют агрессию против Украины.

Ранее Юсов подчеркнул, что Россия является постоянной угрозой человечеству и мировому прогрессу во все времена.

Также мы писали, что союзники пытаются вывести Украину "в позицию силы" для противостояния России или переговоров об окончании войны.