ГУР прокомментировал пожар в Брянске — что удалось уничтожить

Пожар на поезде. Фото иллюстративное: росСМИ

В России в Брянске сгорело два магистральных тепловоза. Они обеспечивали логистику российским военным.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Украины.

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Пожар в Брянске

Сообщение ГУР о тепловозах в Брянске Фото: скриншот

В ГУР сообщили, что пожар в Брянске произошел 5 декабря 2024 года.

"В железнодорожном депо города брянск вспыхнул пожар ― сгорели два магистральных тепловоза, которые обеспечивали логистические потребности российской оккупационной армии. Процесс загадочного уничтожения или выведения из строя объектов, используемых государством-агрессором в геноцидной войне против Украины, не прекращается", — сообщили в ведомстве.

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов назвал количество российских нефтебаз, атакованных украинскими беспилотниками.

Также в ГУР показали видео, как бойцы ВСУ применили "дрон-дракон" против оккупантов.