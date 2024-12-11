ГУР прокомментировал пожар в Брянске — что удалось уничтожить

В ГУР подтвердили успешную атаку на логистику россиян в Брянске
В России в Брянске сгорело два магистральных тепловоза. Они обеспечивали логистику российским военным.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Украины.
Пожар в Брянске
В ГУР сообщили, что пожар в Брянске произошел 5 декабря 2024 года.
"В железнодорожном депо города брянск вспыхнул пожар ― сгорели два магистральных тепловоза, которые обеспечивали логистические потребности российской оккупационной армии. Процесс загадочного уничтожения или выведения из строя объектов, используемых государством-агрессором в геноцидной войне против Украины, не прекращается", — сообщили в ведомстве.
Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов назвал количество российских нефтебаз, атакованных украинскими беспилотниками.
Также в ГУР показали видео, как бойцы ВСУ применили "дрон-дракон" против оккупантов.
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