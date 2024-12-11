Атака на нафтобазу у Брянській області РФ — Генштаб підтвердив спецоперацію ЗСУ та пояснив деталі

Пожежа на НПЗ "Транснефть" у Брянську після звуків вибухів. Фото: росЗМІ

У ніч проти середи, 11 грудня, Сили оборони України вдарили по нафтобазі росіян у Брянській області. Після влучання на об'єкті сталася масштабна пожежа.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

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У Генштабі розповідають, що удари по нафтобазі у Брянській області Росії завдали Сили безпілотних систем ЗСУ за підтримки розвідників.

"НП "Брянськ" — наливний пункт нафтопроводу "Дружба", основною функцією якого є прийом, зберігання, розподіл та відвантаження дизельного пального на автоцистерни та залізничний транспорт", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей об’єкт використовується для забезпечення постачання паливом окупаційних військ Росії.

"За наявною інформацією є влучання по нафтобазі з подальшим загорянням. Розпочалася масована пожежа. Результати бойової роботи уточнюються", — додали у Генштабі.

Нагадаємо, 11 грудня у Брянську Російської Федерації пролунала серія вибухів. Місцеві жителі скаржились на атаку БпЛА, згодом виникла пожежа на нафтобазі "Транснефть".

Також 11 грудня ракетами було атаковане російське місто Таганрог Ростовської області. Внаслідок атаки постраждало підприємство, а низка будинків залишилася без тепла.