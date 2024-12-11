Атака на нефтебазу в Брянской области РФ — Генштаб подтвердил спецоперацию ВСУ и объяснил детали

Пожар на НПЗ "Транснефть" в Брянске после звуков взрывов Фото: росСМИ

В ночь на среду, 11 декабря, Силы обороны Украины ударили по нефтебазе россиян в Брянской области. После попадания на объекте произошел масштабный пожар.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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В Генштабе рассказывают, что удар по нефтебазе в Брянской области России нанесли Сил беспилотных систем ВСУ при поддержке разведчиков.

"НП "Брянск" — наливной пункт нефтепровода "Дружба", основной функцией которого является прием, хранение, распределение и отгрузка дизельного топлива на автоцистерны и железнодорожный транспорт", — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот объект используется для обеспечения снабжения топливом оккупационных войск России.

"По имеющейся информации есть попадания по нефтебазе с последующим возгоранием. Начался масштабный пожар. Результаты боевой работы уточняются", — добавили в Генштабе.

Напомним, 11 декабря в Брянске Российской Федерации прозвучала серия взрывов. Местные жители жаловались на атаку БпЛА, впоследствии возник пожар на нефтебазе "Транснефть".

Также 11 декабря ракетами был атакован российский город Таганрог Ростовской области. В результате атаки пострадало предприятие, а ряд домов остался без тепла.