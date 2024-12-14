ГУР показало видео уничтожение истребителя и локомотивы

Горящая техника в России. Фото: скриншот

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что в Краснодарском крае Российской Федерации сгорел истребитель Су-30. Также были уничтожены три локомотива.

Видео с места происшествия ГУР обнародовало в субботу, 14 декабря.

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В России уничтожены истребитель и локомотивы

Сообщается, что 14 декабря в городе Крымске Краснодарского края России прямо на аэродроме сгорел вражеский истребитель Су-30.

"А днем ранее, 13 декабря, разрушительный пожар в городе Краснодар вывел из строя три российских железнодорожных локомотива", — говорится в сообщении.



Уничтоженные военные объекты российские захватчики использовали в войне против Украины.



"ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", — напомнили в ГУР.

Ранее мы сообщали, что бойцы Сил специальных операций нанесли удар по линейно-производственной диспетчерской станции "Стальная лошадь" в Орловской области России.

Напомним, что на днях по меньшей мере один взрыв прогремел в Курске. Пока его последствия неизвестны.