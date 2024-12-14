На нафтобазі в Орлі почалась пожежа після влучання безпілотника

Пожежа на нафтобазі в російському Орлі після влучання БпЛА. Фото: Скриншот

В місті Орлі, що знаходиться в Орловській області Росії за 160 кілометрів від кордону з Україною, пролунали потужні вибухи. Згідно зі свідченнями очевидців, вибухи стались на території місцевої нафтобази, внаслідок чого спалахнула пожежа, що охопила щонайменше один резервуар.

Про це повідомляє опозиційна агенція ASTRA.

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Причини та наслідки атаки

На місце події зараз прибули рятувальні служби та гелікоптери. Губернатор Орловської області Андрій Кличков підтвердив інформацію про пожежу на об'єкті інфраструктури, яку він назвав результатом масованої атаки дронів.

За його словами, осколки збитих БпЛА також завдали шкоди склінню кількох приватних будинків. Жертв та постраждалих унаслідок інциденту не зафіксовано.

Відстань від кордону України до міста Орел у РФ. Фото: Скриншот

Декілька днів тому дрони атакували нафтобазу в російському місті Брянськ. Згідно з інформацією джерел РБК-Україна у спецслужбах, атаку було здійснено безпілотниками Головного управління розвідки та Сил Оборони України.

Нагадаємо, що днями як мінімум один вибух пролунав у Курську. До чого він привів, поки що невідомо.

Крім цього, вранці 11 грудня під ракетною атакою опинився Таганрог Ростовської області. Внаслідок атаки було пошкоджено промислове підприємство, котельня, а також 27 будинків залишилися без тепла.