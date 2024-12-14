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БпЛА поразили нефтебазу в российском Орле — яркие кадры пожара

14 декабря 2024 03:47
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
На нефтебазе в Орле начался пожар после попадания беспилотника
Пожар на нефтебазе в российском Орле после попадания БпЛА. Фото: Скриншот
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В городе Орле, который находится в Орловской области России в 160 километрах от границы с Украиной, раздались мощные взрывы. Согласно свидетельствам очевидцев, взрывы произошли на территории местной нефтебазы, в результате чего вспыхнул пожар, охвативший по меньшей мере один резервуар.

Об этом сообщает оппозиционное агентство ASTRA.

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Причины и последствия атаки

На место происшествия сейчас прибыли спасательные службы и вертолеты. Губернатор Орловской области Андрей Кличков подтвердил информацию о пожаре на объекте инфраструктуры, которую он назвал результатом массированной атаки дронов.

По его словам, осколки сбитых БпЛА также нанесли ущерб остеклению нескольких частных домов. Жертв и пострадавших в результате инцидента не зафиксированы.

БпЛА поразили нефтебазу в российском Орле - яркие кадры пожара - фото 1
Расстояние от границы Украины до города Орел в РФ. Фото: Скриншот

Несколько дней назад дроны атаковали нефтебазу в российском городе Брянск. Согласно информации источников РБК-Украина в спецслужбах, атака была совершена беспилотниками Главного управления разведки и Сил Обороны Украины.

Напомним, что на днях как минимум один взрыв прогремел в Курске. К чему он привел, пока неизвестно.

Кроме того, утром 11 декабря под ракетной атакой оказался Таганрог Ростовской области. В результате атаки было повреждено промышленное предприятие, котельная, а также 27 домов остались без тепла.

ВСУ взрыв дроны война в Украине атака нефтебаза

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