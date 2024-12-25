Дрони СБУ знищили склад з боєприпасами росіян на Ростовщині — відео

Вибух на полігоні. Фото: скриншот з відео

Дрони Служби безпеки України підірвали склад боєприпасів в Ростовській області. Він знаходиться на полігоні "Кадамовський".

Про це повідомили джерела Новини.LIVE в СБУ у середу, 25 грудня.

Читайте також:

Влучання в склад боєприпасів у Росії

Днями далекобійні дрони СБУ атакували полігон "Кадамовський" у Ростовській області, який є одним із найбільших у Росії та розташований поблизу населеного пункту Новочеркаськ.

На відео видно, як після влучання БпЛА на складі стається потужний вибух та детонують боєприпаси. Внаслідок атаки об'єкт, на якому зберігалися снаряди, повністю знищено. В СБУ зауважили, що саме його росіяни використовували для забезпечення військ на Краматорському напрямку.

А завдяки зусиллям СБУ, росіяни тепер мають значні логістичні труднощі, які суттєво впливають на здатність Росії вести бойові дії.

Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по розташуванню 810-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ в Курській області.

А 23 грудня в Ростовській області на стратегічному аеродромі сталися вибухи. Цей об'єкт використовується як база для фронтової авіації