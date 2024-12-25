Дроны СБУ уничтожили склад с боеприпасами россиян в Ростовщине — видео

Дроны СБУ уничтожили склад со снарядами в Ростовской области
Дроны Службы безопасности Украины взорвали склад боеприпасов в Ростовской области. Он находится на полигоне "Кадамовский".
Об этом сообщили источники Новини.LIVE в СБУ в среду, 25 декабря.
Попадание в склад боеприпасов в России
Днями дальнобойные дроны СБУ атаковали полигон "Кадамовский" в Ростовской области, который является одним из крупнейших в России и расположен вблизи населенного пункта Новочеркасск.
На видео видно, как после попадания БпЛА на складе происходит мощный взрыв и взрываются боеприпасы. В результате атаки объект, на котором хранились снаряды, полностью уничтожен. В СБУ отметили, что именно его россияне использовали для обеспечения войск на Краматорском направлении.
А благодаря усилиям СБУ, россияне теперь испытывают значительные логистические трудности, которые оказывают существенное влияние на способность России вести боевые действия.
Напомним, ВСУ нанесли удар по расположению 810-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ в Курской области.
А 23 декабря в Ростовской области на стратегическом аэродроме произошли взрывы. Этот объект используется как база для фронтовой авиации.
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