ЗСУ знищили пункт управління 810 бригади морської піхоти Росії у Льшові

Наслідки атаки. Фото: скриншот з відео

Збройні Сили України в ніч проти середи, 25 грудня, завдали удару по розташуванню окупантів в Курській області. Йдеться про військових 810-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ.

Про це повідомив СтратКомЗСУ у Telegram.

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Так, воїни вдарили по розташуванню пункту управління 810 ОБРМП ЗС Росії, який знаходиться в покинутій цивільній будівлі в населеному пункті Льгов.

"Дане вогневе ураження – частина всеохоплюючої кампанії з послаблення спроможностей збройних сил російської федерації координувати військові операції проти народу України", — зауважили в ЗСУ.

Там наголосили, що Сили оборони здатні завдавати ураження будь-де та будь-коли для захисту українського народу від російської агресії.

Скриншот допису СтратКому

Нагадаємо, у Владикавказ пролунав потужний вибух в торговому центрі "Аланія Молл". За інформацією місцевих, є жертви.

А 23 грудня в Ростовській області на стратегічному аеродромі сталися вибухи. Цей об'єкт використовується як база для фронтової авіації