У Казані росіяни "приземлили" дрон у багатоповерхівку — відео

Момент влучання. Фото: скриншот з відео

У російському місті Казань у суботу, 21 грудня, намагалися збити невідомий безпілотник. Однак після застосування засобів РЕБ він знизив висоту та влучив у багатоповерхівку.

Відповідне відео оприлюднили російські ЗМІ.

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За даними ЗМІ, вранці до Казані вранці долетів невідомий БпЛА, але російська РЕБ "приземлила" його в елітну багатоповерхівку. У будівлі виникла пожежа, ліфти не працюють, а мешканці були змушені евакуйовуватися пішки.

Через майже годину після цього інший дрон також влетів у житловий будинок, там розгорілася сильна пожежа. На місці працюють оперативні служби.

За словами очевидців, дрон влетів у житловий комплекс "Манхетен". Зазначимо, що від кордону з Україною відстань становить понад 1200 кілометрів.

ЖК, в який влучив дрон. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, днями у Ростовській області Росії сталася масована атака безпілотників. Під удар потрапив нафтопереробний завод.

Також в російському місті Орел на території місцевої нафтобази влучив безпілотник, внаслідок чого спалахнула пожежа, що охопила щонайменше один резервуар.