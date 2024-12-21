В Казани россияне "приземлили" дрон в многоэтажку — видео

Момент попадания. Фото: скриншот с видео

В российском городе Казань в субботу, 21 декабря, пытались сбить неизвестный беспилотник. Однако после применения средств РЭБ он снизил высоту и попал в многоэтажку.

Соответствующее видео было обнародовано российскими СМИ.

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По данным СМИ, утром в Казань утром долетел неизвестный БпЛА, но российский РЭБ "приземлил" его в элитную многоэтажку. В здании возник пожар, лифты не работают, а жители были вынуждены эвакуироваться пешком.

Спустя почти час после этого другой дрон также влетел в жилой дом, там разгорелся сильный пожар. На месте действуют оперативные службы.

По словам очевидцев, дрон влетел в жилой комплекс "Манхэттен". Отметим, что от границы с Украиной расстояние составляет более 1200 км.

ЖК, в который попал дрон. Фото: росСМИ

Напомним, на днях в Ростовской области России произошла массированная атака беспилотников. Под удар попал нефтеперерабатывающий завод.

Также в российском городе Орел на территории местной нефтебазы попал беспилотник, в результате чего вспыхнул пожар, охвативший по меньшей мере один резервуар.